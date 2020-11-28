«ند الشبا» بطل كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: غلين - البيان الرياضي

تُوج المهر «ند الشبا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارس ستيفان برو، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم أول من أمس بمضمار دو مونس ـ غلين البلجيكي.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

شارك في السباق 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وبلغت مسافته 1500 متر وجائزته 5 آلاف يورو،ولم يجد المهر «ند الشبا» أي مقاومة من منافسيه، وحقق اللقب في 1:43:56 دقيقة متفوقاً بفارق 5 أطوال على أقرب منافسيه المهرة «بايثا» لأسامة موصلي، بإشراف سي والترز، وقيادة أي باتستا.

دعم

يدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق الشريك الأساسي، والأرشيف الوطني الشريك الرسمي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى السباق المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الخيول العربية الأصيلة.

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