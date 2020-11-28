86 جواداً في كأس حمدان بن راشد للخيول العربية اليوم

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

يحتضن مضمار الشارقة لونجين الرملي اليوم منافسات سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للخيول العربية الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020/‏‏‏‏‏2021، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، ويتنافس على الألقاب 86 جواداً مع وجود 8 جياد على الاحتياط، من الخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة.

الانطلاقة

ويقام الشوط الأول «شوط مجموعة لونجين سبيريت» المخصص للخيول العربية للمهور والجياد المبتدئة من مواليد الإمارات بعمر 4 سنوات فأكبر،بمشاركة 16 جواداً لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم.

ويشارك بالشوط الثاني «شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر» المخصص للخيول العربية الأصيلة المهرات والأفراس المبتدئة من إنتاج الإمارات،14 جواداً.لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم.

كما يشارك بالشوط الثالث «مجموعة لونجين سبيريت» وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر بتصنيف 0 - 45، 15 جواداً لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم،وخصص الشوط الرابع «شوط لونجين سبيريت روح الريادة» للخيول العربية الأصيلة من مواليد الدولة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر ،وهو سباق تكافؤ، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، ويشارك فيه 11 جواداً.

ويتنافس بالشوط الخامس الرئيسي للسباق «كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» والمقدم من شركة لونجين 16 جواداً وتبلغ قيمة الجوائز 200 ألف درهم، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر،ومسافتة 1700م.

ويشارك في الشوط السادس «شوط كأس مجموعة لونجين سبيريت» والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق، 14 جواداً لمسافة 1700م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 40 ألف درهم.

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