ميرزا الصايغ: النتائج خير دليل على قوة سباقات جبل علي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالأداء الذي قدمه «مسالي» و«المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم واللذان حققا لقبي الشوط الأول والثاني.

كما تقدم ميرزا الصايغ بالتهنئة لملاك «راهي» بطل الشوط الرابع الرئيسي برعاية «مزارع شادويل»، الذي قلب التوقعات رغم أن الترشيحات كانت ترجح «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لتحقيق اللقب، وهذا دليل على قوة سباقات جبل علي، وتميز أرضية المضمار والتي دائماً تخرج لنا فائزاً جديداً غير متوقع في السباقات.

وعن رعاية «شادويل» لسباقات المضمار الأصفر، قال ميرزا الصايغ إن رعايتهم سباقات المضمار الأصفر تأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، خاصة أن مضمار جبل علي يحظى بمكانة خاصة لدى سموه، وأيضاً نتيجة الجهود الكبيرة التي تبدلها إدارة المضمار التي استطاعت أن تجذب الملاك والمدربين والفرسان.

وعبّر ميرزا الصايغ عن فخرهم برعاية سباقات المضمار الأصفر مع كوكبة من الشركات الأخرى التي تتواجد دائماً في كل عام، وهذا التزام من الجميع بالتواجد في المضمار الأصفر ورعاية سباقاته.

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