ثنائية لخيول حمدان بن راشد في سباق «ند الشبا» بـ «جبل علي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ثنائية مميزة في السباق الثالث لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق ند الشبا» وأقيم يوم أمس.

وجاءت الثنائية عبر «مسالي» بطل الشوط الأول، و«المرعب» بطل الشوط الثاني.

واقتنص «راهي» لنقابة «هاف إيه لاك» لقب الشوط الرابع الرئيسي برعاية «مزارع شادويل».

«مسالي» نجم الافتتاح

اقتنص «مسالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.26.75 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «الهدير» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز.

«المرعب» بطل الثاني

ظفر «المرعب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.26.67 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «فوارق» المملكوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الشوط.

«إمبريزون» يظفر بالثالث

ظفر «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بلقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «اسكانا – تكافل – الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.14.64 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «افتتاح» لناصر عسكر بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«راهي» مفاجأة «الرئيسي»

فجر «راهي» لنقابة «هاف ايه لاك» مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جابر رمضان مسجلاً زمناً قدره 1.00.54 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول عن «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وفي الختام قام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الأبطال.

«كروس ذا أوشيان» نجم الخامس

ظفر «كروس ذا أوشيان» لمالكه البشير سالم الحراري بلقب الشوط الخامس لمسافة 1000 متر برعاية «إس آي إس يو كيه» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.02.41 دقيقة وبفارق أنف عن «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام، قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بتتويج الأبطال.

«سعادة» مسك الختام

اقتنص «سعادة» لفريق «البيت متوحد» لقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1950 متراً برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش مسجلاً زمناً 2.01.85 دقيقة، وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «رفر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

تكريم مستحق

ومن جانب آخر، قام المهندس شريف الحلواني مدير المضمار وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، والتي ذهبت للمدرب دووج واتسون والفارس سام هتشكوت.

9000

استقطبت مسابقة الترشيحات عن بُعد، التي أطلقها مركز معلومات دبي لسباق الخيل 9000 شخص، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 6 خيول فائزة، فيما تمكن شخصان من ترشيح 5 خيول فائزة ونالا مبلغ 3525 درهماً. ونجح 27 شخصاً في ترشيح 4 خيول فائزة وحصلوا على 850 درهماً.

وحصل شخص واحد على أعلى النقاط «38 نقطة» الخاصة بالشوطين الثالث والرابع، وحصل على 2000 درهم، فيما نجح 20 شخصاً في تحقيق باقي جوائز نقاط الأشواط ليحصلوا على مبلغ 400 درهم.

سالم السبوسي: سعداء بالثنائية خلال الأمسية

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالثنائية التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال السباق.

وعن «مسالي» قال سالم السبوسي إن البطل فاجأهم بالأداء، إذ كانت التوقعات ترجح كفة «الهدير» الذي حل ثانياً. وعن «المرعب» أكد سالم السبوسي أن البطل حقق لقب الشوط الثاني بأريحية وجدارة، متمنياً أن يتطور مستواه في السباقات القادمة.

دووج واتسون: «مسالي» يحب السرعة

أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء الكبير الذي قدمه «مسالي» بطل الشوط الأول. وقال واتسون إن البطل أظهر قوته خلال السباق وحبه للسرعة، وقد يعود مرة أخرى إلى مضمار جبل علي أو يشارك في سباقات مضمار «ميدان». وأضاف واتسون أن البطل ما زال يتعلم ولديه مستقبل باهر في السباقات المقبلة.

علي الرايحي: «المرعب» قادر على مسافة الميل

عبّر المدرب علي راشد الرايحي عن سعادته البالغة بتحقيق «المرعب» لقب الشوط الثاني خلال الأمسية.

وقال علي الرايحي: إن المسافة ناسبت البطل، كما أنه قادر على المشاركة على مسافة الميل.

وأضاف علي الرايحي إنه في انتظار التصنيف لتحديد الوجهة المقبلة للبطل.

علي مجيد: سوف نضع الخطط المناسبة لـ«راهي»

عبر علي مجيد من نقابة «هاف ايه لاك» عن سعادته البالغة بتحقيق «راهي» لقب الشوط الرابع الرئيس.

وقال علي مجيد إنه يعتبر الفوز ليس مفاجئاً والسبب يعود إلى تطور البطل هذا الموسم على عكس الموسم الماضي. وأضاف علي مجيد إننا سوف نراقب تطور البطل عقب السباق ثم سنضع له الخطط المناسبة للسباقات المقبلة.

ساتيش سيمار: «كروس ذا أوشيان» حصان المستقبل

عبر المدرب ساتيش سيمار عن رضاه التام بالأداء الذي قدمه «كروس ذا أوشيان»، مضيفاً أن الخيول ذوات السنتين دائماً تفجر المفاجآت خلال السباقات. وقال ساتيش سيمار، إن البطل يبدو أنه حصان المستقبل، وسنحاول أن نجد للبطل السباق المناسب خلال الأسابيع القادمة.

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