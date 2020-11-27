53 خيلاً تتنافس على ألقاب «سباق ند الشبا» في «جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، السباق الثالث لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق ند الشبا»، بمشاركة 53 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة، 424 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1000 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «مربي الأجيال» و«يور ماي روك» لنقابة «بورسلي للسباقات»، «فار سكاي» لـ«سكاي للسباقات»، «ماس ميديا» لناصر عسكر، «راحي» لنقابة «هاف إيه لاك»، «إمبلم سكاي» لـ «إسطبلات البيرق»، «لي فاكتور» لنقابة «جيه وجيه».

الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم مشاركة 6 خيول أبرزها «الهدير» و«مسالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ويزرد» للشيخ حشر محمد آل مكتوم.

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الرضا لوساطة التأمين» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم 8 خيول أبرزها «شجي» و«المرعب» و«فوارق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي.

8 خيول

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «اسكانا - تكافل - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 8 خيول أبرزها «سبيس بانديت» و«تايمز باست» لـ«أبوظبي ريسنج»، «إفتتاح» لناصر عسكر، «اوف وايت» لحسن محمد علي الكنار الشحي.

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر برعاية «إس آي إس يو كيه» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم 7 خيول أبرزها «هاري أب» و«لاين أوف صن شاين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كروس ذا أوشيان» و«دنيتي جوي» و«فاير جروب» لمالكه البشير سالم الحراري.

13 خيلاً

يشهد الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1950 متراً، برعاية «مركز دبي العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 13 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «رفر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «سعادة» لفريق «البيت متوحد»، «رافنز باك» لـ «الشندغة للسباقات».

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