سباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم ينطلق بعد غد في الشارقة

المصدر: وام

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل يوم بعد غد سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 2020/2021 على مضمار الشارقة لونجين بالنادي برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020/2021 في نادي الشارقة للفروسية والسباق وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ويشهد السباق مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 86 جواداً مع وجود 8 جياد على الاحتياط ويتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

وتم تخصيص الشوط الأول (شوط مجموعة لونجين سبيريت) للخيول العربية الأصيلة وللمهور والجياد المخصية المبتدئة من مواليد الإمارات بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

والشوط الثاني (شوط مجموعة لونجين سبيريت كرونومتر) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المهرات والأفراس المبتدئة من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة لمسافة 1200م وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 14 جواداً.

وخصص الشوط الثالث (مجموعة لونجين سبيريت) للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر بتصنيف 0 - 45 لمسافة 1000 م بجوائز 40 ألف درهم بمشاركة 15 جواداً ..أما الشوط الرابع (شوط لونجين سبيريت روح الريادة ) فهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة من مواليد دولة الإمارات والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر - سباق تكافؤ - لمسافة 2000 م وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 11 جوادا.

وخصص الشوط الخامس (كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مقدم من شركة لونجين) وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1700م وجوائزه 200 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

ويختتم السباق بالشوط السادس (شوط كأس مجموعة لونجين سبيريت) وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1700 م وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 14 جوادا.

ويعتبر هذا السباق الثاني لنادي الشارقة للفروسية والسباق من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم وسيجري السباق الثالث سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يوم 12 من ديسمبر المقبل يليه السباق الرابع سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في 19 من ديسمبر المقبل يليه السباق الخامس سباق كأس مجلس التعاون الخليجي في 9 من يناير القدم يليه السباق السادس سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة في 27 من فبرايرالقادم ويختتم الموسم بالسباق السابع سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان في 3 من ابريل 2021 .

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