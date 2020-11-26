«ند الشبا» يستهدف كأس الوثبة في بلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

يواصل مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، فعالياته، حيث تقام مساء اليوم، جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر بمضمار غلين البلجيكي، وتبلغ جائزته المالية 5 آلاف يورو.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويشارك في السباق 8 خيول عربية «مبتدئة» في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويتصدر المشهد «ند الشبا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارس ستيفان برو.

ويبلغ «ند الشبا» من العمر ثلاث سنوات، وتم استيلاده من نسل «مجد العرب» والفرس «قصور» بمزارع شادويل.

منافسة

وينافس في السباق المهرة «بايثا» لأسامة موصلي، بإشراف سي والترز، وقيادة أي باتستا، و«اوراجي» لـ جي فرستربين، وإشراف المالك نفسه، وقيادة جوري بوغارتس، و«فاموسا» لـ ان زوتكرين، بإشراف بي ديلارفيرا، وقيادة كو كليمانس.

وهناك «ماي بوي سام» لجيمس أوين، بإشراف المالك نفسه، وقيادة مارتن سيدل، و«عمار ابن أنجالي» لـ أنكي ويلنس، بإشراف المالك نفسه، وقيادة لي دو بلند، و«رنا» لـ بيتر ديكرس، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة آنا فان دين تروست.

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