«استقبال ار ام» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في المغرب

المصدر: الرباط – البيان الرياضي

توّج المهر «استقبال ار ام» بلقب المحطة الحادية عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات النسخة السابعة والعشرين للكأس الغالية التي تواصل حصد نجاحاتها في المضامير العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأمريكية.

وتقام سلسلة السباقات برعاية سامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بأهداف إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، دعماً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، كما تقام سباقات الكأس الغالية تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وفيصل الرحماني مشرف عام السباقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الملكية للفرس في المغرب.

وتمكن المهر المغربي «استقبال ار ام» والذي يعود لإسطبلات سايس، وينحدر من نسل «يخلف مور» والأم «نجوى مور»، من حسم لقب المحطة المغربية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية التي شهدت مشاركة 11 خيلاً، وذلك لمسافة 2100 متر والمخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة ليستد وبلغت مجموع جوائزه 100 ألف يورو.

ونجح البطل بإشراف المدرب حسناوي رشيد والفارس زهير مديحي من قطع مسافة السباق بزمن 2:27:52 دقيقة، وحل بالمرتبة الثانية «فوزي الملس» للمالك فال ستد، وبإشراف المدرب فاطمي الشرطي والفارس تهامي زركان.

إشادة

وأشاد فيصل الرحماني المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالنجاحات الكبيرة التي تحققها الكأس الغالية في المضامير العربية بعد الختام المبهر في الدول الأوروبية وأمريكا، مبيناً أن محطة المملكة المغربية الشقيقة تمثل واحدة من أهم المحطات في أجندتنا السنوية التي تدعم مسيرة منجزاتنا وتمثل إضافة كبيرة في كل عام.

وأضاف الرحماني: توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقودنا للعالمية بنوعية السباقات واختيار أهم المهرجانات الكبيرة في دول العالم ومشاركة نخبة الخيل العربي وملاك ومربي الخيل، الأمر الذي عزز مكانة سباقاتنا في النسخة السابعة والعشرين التي تحظى بأصداء واسعة من قبل المضامير العالمية على مدار 11 محطة، معرباً عن فخره بهذه الإنجازات الكبيرة التي تجسد المكانة المرموقة للكأس الغالية وأهميتها باعتبارها من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم.

وأكمل قائلاً: إن ما سجلته سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية بنسختها السادسة والعشرين والتزامها الكبير في استمرارية السباقات تجاه دول العالم والمضامير وأسرة الخيل العربية الدولية، يجسد حرص الإمارات على دعم نهضة الخيل العربي وإعلاء شأنه والوفاء برسالتها لدعم المنظمات والمضامير والملاك والمربين، مضيفاً:

إن الإمارات تكسب رهان التحديات وصناعة الإنجازات في كافة المجالات، ونحن نحرص كل الحرص لتجسيد هذا الشعار في خططنا التطويرية لمواصلة تحقيق المزيد من المنجزات لمسيرة الخيل العربي.

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