مربط دبي يخطف الأبصار في الإنتاج المحلي بـ«مهرجان الشارقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سطر إنتاج مربط دبي للخيول العربية إحدى صفحاته الذهبية في مشهد ثلاثي الأبعاد ببطولة الإنتاج المحلي بمهرجان الشارقة للجواد العربي، مسجلاً بصمة لامعة في عالم الجودة والتميز في إنتاج الخيل العربية الأصيلة.

وقد ظهرت العلامة الإنتاجية العالمية لأيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» واضحة لتعزّز مكانته كمصدر لصناعة الأبطال، وعلى دربه يعزّز ابنه بطل العالم لمرتين الفحل «دي سراج» مكانته أيضاً ليواصل مجد الإنتاج والإنجاز.

في بطولة المهرات بعمر السنة التي شهدت منافسة قوية بين أجمل المهرات الأحدث إنتاجاً، تمكن مربط دبي من حسم تقييمها بذهبية المهرة «دي ريمة» من الفحل «دي سراج» والفرس «دي نوال»، وهي مهرة يتوقع أن تعبّد طريقها بتميز نحو البطولات العالمية . وعزّزت المهرة «دي نهدة» وهي من الفحل «دي جرناس» والفرس «دي تالة» رصيد مربط دبي في بطولة المهرات بعمر السنة بإحرازها الميدالية البرونزية.

وفي بطولة المهور بعمر السنة أكد مربط دبي قيادته الإنتاجية ، وتمكن من قول الكلمة الفصل في المنافسة بإحراز ذهبية مع المهر «دي راسل» وهو من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفرس «ليدي فيرونيكا».

أما في بطولة الأفراس ، فقد تمكنت إحدى بنات الفحل العالمي «إف إيه إل رشيم» الفرس «دي شيهانة» وهي من الفرس العالمية «دي شهلا»، ، من انتزاع ذهبية بطولة الأفراس.

إنجاز

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه إنتاج المربط في محطة كبرى تحتفي بالجهود التي تبذلها المرابط الوطنية لتعزيز عملية تطوير الخيل العربية، في إطار الجودة والتميز والتنافس العالمي النوعي. وقال التوحيدي: «نعتبر التنافس ضمن إطار الإنتاج المحلي مقياساً للنتائج التي تسفر عن العمل المتواصل لتحقيق الأهداف النوعية. إن النجاح في قيادة مربط دبي للإنتاج المحلي، الذي يشهد تطوراً عالمياً مستمراً في الإمارات، يؤكد مكانة المربط كمصدر لتطور الخيل العربية منذ سنوات، وإنها نتيجة طبيعية ومنطقية للأسس الرصينة والرؤية السديدة والدعم السخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث شدد سموه منذ البداية على أن الهدف من المنافسة هو تقوية السبل الكفيلة بتطوير الإنتاج المحلي لتصبح الإمارات في المركز الأول، ونحن اليوم نحتفي بالإنتاج المحلي لمربط دبي الذي يحصد ثمرات مباركة لشجرة يانعة غرسها سموه في موطن الخيل العربية، وكان سموه حريصاً على أن تروى بكل الإمكانيات والجهود الممكنة، ليعلو مستوى الإنجازات ويتواصل الإنتاج والإنجاز باستمرار».

فخر

من جهته أشاد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي بالإنجاز المتميز لإنتاج المربط في البطولة، معبراً بفخر عن الشرف الذي ناله المربط في مشهد تنافسي مثير، وقال المرزوقي: «نحن فخورون بهذا الإنجاز لما تشكّله البطولات المحلية من منطلق تأهيلي نحو المواعيد العالمية الكبرى، لقد كانت البطولة قوية، وكان إنتاجنا الأفضل بكل المقاييس».

وأضاف المرزوقي: «الأفضلية التي يتمتع بها مربط دبي اليوم، استحقها بفضل الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما وضع سموه الرؤية وحدد الأهداف ووفّر كل الإمكانيات الكفيلة بجعل مربط دبي وإنتاج الإمارات في المركز الأول والصدارة العالمية».

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