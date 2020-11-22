«ماراثون الشطرنج» 49 ساعة احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فعالية «ماراثون الشطرنج» لمدة 49 ساعة متواصلة ضمن برنامج احتفالاته باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات ووفقاً للبروتوكول المعتمد من مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات للشطرنج للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19». وسينطلق ماراثون الشطرنج في الساعة السادسة من مساء السبت المقبل ويستمر لمدة 49 ساعة دون توقف باعتماد نظام الشطرنج الخاطف وخروج المغلوب، ويشارك في الفعالية أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والمدربين ولاعبي النادي على طاولة واحدة مخصصة في قاعة اللعب بالنادي على أن يتم تغيير اللاعبين كل ساعة والفصل بينهما بحاجز زجاجي لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم نقل المباريات بشكل مباشر على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك.

ابتكار

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن الاحتفال باليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي ومقيم، وأن النادي يحرص على الاحتفال بهذه المناسبة بشكل جديد ومبتكر في كل عام، بشكل يتناسب مع حجم الإنجازات الكبيرة لدولتنا، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة المسؤولة عن احتفالات اليوم الوطني بإمارة الشارقة.

وقال الشيخ سعود المعلا: نسعى دائماً أن تساهم فعالياتنا في تعزيز الهوية الوطنية ومنظومة القيم الثقافية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن الغالي.

وأضاف: يحمل الاحتفال باليوم الوطني عام 2020 في طياته العديد من المعاني والدلالات التي تَفرض علينا التوقف عندها، لكي لا ينحصر الاحتفال بهذه المناسبة على الجوانب الرمزية التقليدية، ولإعطاء المناسبة القيمة التي تستحقها واستخلاص الدروس التي تُعيننا على رسم مستقبلنا، بهدف استكمال الأهداف الحقيقيّة لأولئك الذين ضحوا بالغالي والنفيس لضمان مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز