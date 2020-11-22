«أوس» لإسطبلات العجبان يتألق في مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تألق المهر «أوس» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، في الشوط الرابع وفاز بلقب «شعبية الروضة»، للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بعد أن تفوق بفارق 2.75 طول عن أقرب ملاحقيه قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:49:38 دقيقة، وذلك في الحفل الثالث لمضمار العين الذي أقيم أول من أمس، وتألف من 7 أشواط بمشاركة 94 خيلاً وبلغت جوائزه المالية 490 ألف درهم، بحضور محمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وفاز الجواد «دليل دو كارير»، لسيف المرر، وقيادة برناردو بينيرو، وإشراف محمد دقاش، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول وقطع الجواد الفائز مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن قدره 02:16:69 دقيقة بفارق 5.25 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

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