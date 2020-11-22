«فريق الشيخة علياء» بطل «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج «فريق الشيخة علياء» ببطولة الحبتور للبولو والتي أسدل الستار عليها أول من أمس على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على «فريق أكنور بنغاش» بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف، وحل «فريق الدكتور عبد الرحمن» بالمركز الثالث عقب فوزه على «فريق مهرة» بنتيجة ثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف.

وأقيمت جميع المباريات وسط الإجراءات الاحترازية، بما فيها حفل الختام والتتويج والذي شهده خالد سعيد المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو، وقام بتتويج الفرق الأربعة الأولى، وقدم هدايا تذكارية لبقية الفرق المشاركة، كما تم تكريم سانتوس ايريارتي من «فريق الشيخة علياء» كأفضل لاعب، والحصان إيرينيتا لينون كأقوى حصان بالبطولة.

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