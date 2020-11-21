مصبح المهيري: الثلاثية لها نكهة مختلفة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب مصبح المهيري عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال الأمسية.

وقال مصبح المهيري: إنه على الرغم من الانتكاسة الاضطرارية التي مررنا بها قبل الموسم إلا أن العودة والفوز لهما نكهة مختلفة.

وأكد مصبح المهيري أن بطل الشوط الخامس الرئيسي «كيسي جونز» شارك في شوط قوي جداً، وتأخر في الانطلاقة، إلا أن الفارس تعامل بكل خبرة مع البطل.

وعن «أنطونيو فيفالدي» بطل الشوط الثالث قال مصبح المهيري: «هو حصان ممتاز وقدم أداء مميزاً، خاصة أنها المشاركة الأولى له على الأرضية الرملية، على الرغم من أنني توقعت أن البطل سيكون على الأرضية العشبية أفضل إلا أن البطل أثبت جدارته على الأرضيتين، وسوف يواصل على الرملي والعشبي، كما سيبقى على مسافة الـ 1400 و 1600 متر».

كما تحدث مصبح المهيري عن بطل الشوط السابع «ولش لورد» قائلاً: «البطل أول مرة يشارك على مسافة الـ 2000 متر، ووجهت الفارس بأن يكون هادئاً مع الحصان، وإذا كان يمتلك الطاقة يزيد من سرعته، وإذ كان متراخياً لا يضغط عليه».

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