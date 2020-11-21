«ميادين» لحمدان بن راشد يخطف الأضواء في الأمسية الثانية لمضمار «ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

تميزت الأمسية الثانية لمضمار «ميدان» العالمي التي أقيمت أول من أمس برعاية «غلف نيوز» بالكثير من القوة والإثارة، إذ اقتنص «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع.

كما ظفر «جايدي البراق» لـ «الرحماني للسباقات» بلقب «بطولة بني ياس» للخيول العربية، فيما حقق «كيسي جونز» لناصر عسكر لقب الشوط الخامس الرئيسي.

وتمكن المدرب المتألق مصبح المهيري من تحقيق ثلاثية عبر الأشواط الثالث والخامس والسابع للأمسية.

«جايدي البراق» نجم الخيول العربية

اقتنص«جايدي البراق» لـ «الرحماني للسباقات» لقب الشوط الأول «بطولة بني ياس» للخيول العربية لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية » برعاية «غلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 97 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب خليفة النيادي مسجلاً زمناً قدره 1.32.68 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن«آر بي موني تو بيرن »للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

وحل ثالثاً« إيه إف الوجل »لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

«سوبر كيانتي » بطلة الثاني

حققت«سوبر كيانتي » لمالكها شارلز إي فيبكي لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية«ريتش بواسطة غلف نيوز » والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلة زمناً قدره 1.15.68 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن«نايفة » لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد.

وجاءت في المركز الثالث«حشمة » لسلمان علي الصابري بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب دووج واتسون.

«انطونيو فيفالدي» يخطف الثالث

ظفر«انطونيو فيفالدي » لمحمد عبد الله محمد راشد الشحي بلقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية«جيت دات دوت كوم » والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.25.89 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن«زيرو تو إيه هندرد » لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثا«مليرز هاوس » لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«ميادين» نجم الرابع

اقتنص«ميادين » لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية«فرايدي » والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.25.71 دقيقة وبفارق نصف طول عن«جيرفيز » لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث«ديريليس إرتوجرول » لسلطان علي بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

وفي الختام تسلم سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الشوط من تارونا ساجناني مدير أول لمجموعة الحسابات.

«كيسي جونز» بطل الرئيسي

حقق«كيسي جونز » لناصر عسكر لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية«غلف نيوز دوت كوم » والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.37.35 دقيقة وبفارق أنف عن«ذا جريت كولكشن » لمالكه زاور سكريكوف بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثا«الكامل » لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي الختام قام سانديب سوفارنا رئيس المبيعات الرقمية بتتويج الأبطال إذ تسلم الجائزة كل من المالك ناصر عسكر والمدرب مصبح المهيري.

«لافاسبين» يقتنص السادس

ظفر«لافاسبين » لمحمد خليل أحمد لقب الشوط السادس لمسافة 1200 متر برعاية«ايه جي أن سي 3 » والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.11.82 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن«ضحوي » لمالكه عبد المجيد الكوت بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«ولش لورد» مسك الختام

اقتنص «ولش لورد » لمتعب زيد الشمري لقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 2000 متر برعاية «واتش تايم» والبالغة قيمة جوائزه 85 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.07.61 دقيقة وبفارق طولين عن«مقدام » لمصعب مأمون سليمان المكي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «سي إسكيمر» لـ«أبوظبي ريسنج» بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب هلال العلوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز