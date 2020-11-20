" سيمسير " يفجر المفاجأة ويقتنص لقب كأس البحرين الدولي للخيول

المصدر: متابعة – خالد المهيري

فجر " سيمسير " لـ " فيكتوريوس " مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازه لقب النسخة الثانية من كأس البحرين الدولي للخيل لمسافة 2000 متر والذي أقيم على مضمار سباق الخيل بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بمملكة البحرين الشقيقة ، متغلبا على أقوى الخيول المشاركة في السباق، بقيادة الفارس لي نيومان وإشراف المدرب فوزي ناس مسجلا زمنا قدره 2.00.29 دقيقة و بفارق رقبة عن " جلوبال جاينت " لـ " العاديات للسباقات " بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، تلاه في المركز الثالث " سوفرين" بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

وعبر المدرب فوزي ناس عن سعادته الكبرى بتحقيق اللقب، وقال: "هذا حلم تحقق اليوم، والفوز في البحرين يعني لي الكثير فطعمه يختلف عن كل الألقاب الخارجية"، وأضاف: "كل التقدير للفارس الذي قام بعمل كبير وأعتقد أن معرفته الجيدة بالمضمار وخبراته عليه ساعدته في انتزاع الفوز".

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