مهرات وأفراس عبد الله بن ماجد تتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: دبي - فائز بحبوح

يختتم اليوم مهرجان الشارقة للجواد العربي للخيول «الإنتاج المحلي» بنسختة السابعة عشر الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار أربعة أيام بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية (ECAHO)، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وكانت مهرات وأفراس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي قد لفتت الأنظار في اليوم الثاني للمهرجان الذي أقيم أمس وشهد منافسات أربعة أشواط للمهرات بمختلف الأعمار، وتوزعت بقية الألقاب بين العديد من المرابط والملاك، بحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وعبد العزيز المرزوقي مدير عام مربط دبي للخيول العربية وعدد من الملاك ومربي الخيول.

«ع ج أفكار» بطلة القسم الأول.

حققت المهرة «ع ج أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي المركز الأول في القسم الأول بالشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر 3 سنوات، بمجموع 92,83 نقطة، وحلت ثانية «شيله البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 92,83 نقطة والثالثة «الريم الهواجر» لمالكها عمير محسن حسين بمجموع 91,17 نقطة.

وفاز بصدارة القسم القاني المهرة «دي مودي»لمربط غالب للخيول بمجموع 92,67 نقطة والوصيفه «ع ج فلك» من مربط عجمان بمجموع 91,67 نقطة والثالثة «منار الهواجر» لمالكها سلطان محمد اليحيائي بمجموع 91,17 نقطة.

تألق «ع ج براكه»

وفي الشوط الرابع بقسمه الأول والمخصص للأفراس بعمر 4 و 5 سنوات فازت بالمركز الأول «ع ج براكه» من مربط عجمان بمجموع 92,38 نقطة، والثانية «دي شيهانه» من مربط دبي للخيول بمجموع 92,67 نقطة والثالثة «زين ياس» لمالكها بخيت سعيد الكتبي بمجموع 91,83 نقطة.

وفي القسم الثاني حصدت المركز الأول المهرة «إ س شيخة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي المركز الأول بمجموع 93 نقطة والثانية «سهيله الياه» من مربط الياه للخيول بمجموع 91,67 نقطة والثالثة «إ س رشيدة» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بمجموع 91,17 نقطة.

نجاح «ع ج اريانا»

وحققت المركز الأول في الشوط الخامس المخصص للافراس بعمر 6 و 7 سنوات الفرس «ع ج اريانا» لمربط عجمان بمجموع 92,67 نقطة والثانية «شهيره البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع «92,33 نقطة والثالثة»غالية الهواجر«للدكتور غانم الهاجري بمجموع 91,83 نقطة.

»دي وجنه«

نجحت الفرس»دي وجنه«لمالكها جمعة محمد الشمبلي في حصد المركز الاول بمجموع 92 نقطة في الشوط السادس والمخصص للأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر، وحلت ثانية»دي ايناس«التابعة لمربط النور بمجموع 92 نقطة والثالثة»مياسة الهواجر" للدكتور غانم الهاجري 91,33 نقطة.

10 أشواط بالختام

ويشهد غداً السبت ختامي المهرجان و10 أشواط منها 4 أشواط للفحول، وتختتم بالأشواط الرئيسية الستة والتي تمثل مسك الختام لتحديد البطل الذهبي والفضي والبرونزي في كل شوط.

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