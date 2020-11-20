490 ألف درهم جوائز ثالث سباقات مضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

يستضيف المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الثالث بالموسم، ويتألف من 7 أشواط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة، بمشاركة 94 خيلاً، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز 490 ألف درهم، ويتضمن الحفل أربع أشواط للخيول المبتدئة.

ينطلق الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، والثاني مخصص للخيول المهجنة، والثالث بمشاركة 15 من الخيول المبتدئة، وتستمر سباقات المبتدئة أيضاً بالشوط الرابع للخيول عمر ثلاث سنوات.

والشوط الخامس مخصص للخيول تصنيف «0-60»، وينطلق سباق السرعة بالشوط السادس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 أعوام فما فوق، ويختتم الحفل في الشوط السابع، برابع سباقات المبتدئة.

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