مهرات دبي تتألق في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

لفتت مهرات مربط دبي للخيول العربية الانتباه والأنظار في افتتاح مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» بنسخته السابعة عشرة والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية.

ويشهد السباق مشاركة 356 جواداً من الإنتاج المحلي للإمارات من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة.

وشهد اليوم الافتتاحي الذي أقيم أول من أمس شوطين للمهرات، وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

«تالية الهواجر»

فازت «تالية الهواجر» لمالكها راشد غانم الهاجري بالمركز الأول بالقسم الأوسط في الشوط المخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 91.50 نقطة، تلتها بالمركز الثاني «إ س سراب» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بمجموع 91/‏‏‏50، وبنفس المجموع حصلت «دي رنة» لمربط دبي على المركز الثالث.

وفي منافسات القسم الثاني لنفس فئة المهرات تصدرت «دي ريمه» لمربط دبي للخيول محققة 92.93 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي نهدة» لمربط دبي للخيول، وحصدت 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «مزيونة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي ونالت 91.33 نقطة.

«عيون النمر»

ظفرت «عيون النمر» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي بالمركز الأول في القسم الأول المخصص للمهرات بعمر سنتين بعد أن جمعت 91.50 نقطة، والمركز الثاني من نصيب «دي مشاري» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بمجموع 91.17، والمركز الثالث من نصيب «ميار البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91 نقطة.

وفي القسم الثاني لنفس الشوط فازت بالمركز الأول «كفوه الريماس» التابعة لمربط الريماس بمجموع 91.50 نقطة، والمركز الثاني من نصيب «ع ج البراقة» لمربط عجمان بمجموع 91.17 نقطة، والمركز الثالث للمهرة «اريام الريماس» لمربط الريماس بمجموع 91 نقطة.

ويشهد اليوم الثالث للمهرجان 3 أشواط تيدأ بالسابع للمهور بعمر سنة، والمقسم إلى فئتين (أ – ب) ويليه الثامن للمهور بعمر سنتين بالتقسيم ذاته، ويختتم بالشوط التاسع للمهور بعمر ثلاث سنوات.

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