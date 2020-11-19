«AM» يواجه بنجاش في نهائي بطولة الحبتور للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم مباراتان حاسمتان في بطولة الحبتور للبولو والتي سيسدل الستار عليها مساء الغد، وتسعى أطرافها الأربعة للفوز لتحقيق أفضل المراكز ولنيل نصيبها من الجوائز والهدايا بالبطولة المقامة على أرض نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

ويشهد الملعب رقم 1 المباراة الختامية للبطولة عند الرابعة عصراً والتي ستقود الشيخة علياء آل مكتوم فريقها (AM) بمواجهة فريق انكورا بنجاش بقيادة خالد العمران، ويحسب للفريقين مشوارهما الناجح خلال البطولة ووصولهما للنهائي بجداره، ليضربا موعداً اليوم في لقاء القمة على اللقب.

وكانت الشيخة علياء آل مكتوم حققت الفوز الثاني يوم الثلاثاء الماضي جرين جيتس بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي نفس الجولة نجح فريق بنجاش من تجاوز فريق الذئاب بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة، وتعتبر أوراق الفريقين متشابهة لدرجة كبيرة ويبقى للخيول دور كبير في مسيرة المباراة.

لقاء الشقيقين

ويحتضن الملعب رقم 2 المباراة الأولى في الثانية والنصف لتحديد المركزين الثالث والرابع والتي يلتقي فيها فريق الدكتور عبد الرحمن بقيادة النجم محمد الحبتور، بمواجهة فريق مهرة بقيادة شقيقة المخضرم راشد الحبتور في لقاء عائلي تنافسي بساحات اللعبة، ويتطلع كل منهما لتجاوز شقيقه ويذكر أن فريق مهرة يضم إلى جانب راشد كلاً من «خلف وطارق» الحبتور.

وكان الفريقان قد بلغا هذه المرحلة من البطولة أول من أمس عقب فوز فريق الدكتور على فريق هيسكث 8-5 والفوز الصعب لفريق مهرة على فريق الإمارات 7-5.

وأكد محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو جهوزية الملاعب وكافة المناطق المحيطة بالملاعب، والتي يسعون خلالها الحفاظ على سلامة الجميع من لاعبين وعدد محدود من مرافقي الفرق وعشاق اللعبة، معرباً عن رضاه لما شهدته البطولة من مستوى يبعث على التفاؤل بموسم حافل بالندية والإثارة وخاصة في ظل مشاركة العديد من الفرق بعناصرها الشابة رغم جائحة كورونا.

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