74 خيلاً تتنافس على ألقاب الأمسية الثانية لمضمار «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، السباق الثاني لمضمار «ميدان» العالمي، برعاية «غلف نيوز»، بمشاركة 74 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط السبعة، 645 ألف درهم. وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الخامس الرئيس لمسافة 1600 متر، برعاية «غلف نيوز دوت كوم»، والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول، أبرزهم «فنار» و«الكامل» و«حكيم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، و«جالفنايز» لحامد رادان، و«جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي، و«كيسي جونز» لناصر عسكر، و«ديلي بوليتن» لـ «فريق القمة للسباقات».

الشوط الأول

وستكون الإثارة مرتقبة مع ضربة بداية الأمسية، عبر «بطولة بني ياس» للخيول العربية لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، برعاية «غلف نيوز»، والبالغ قيمة جوائزه 97 ألف و500 درهم، وبمشاركة 15 خيلاً، أبرزهم «سوتيرنز الموري» و«بون بيزيه دو فوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«تيمور» و«روعة» لـ «ياس» للسباقات، و«آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، و«إيه إف السجنجل» و«إيه إف الوجل» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، برعاية «ريتش بواسطة غلف نيوز»، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 5 مهرات، أبرزها «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، برعاية «جيت دات دوت كوم»، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 9 خيول، أبرزها «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ميلرز هاوس» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، برعاية «فرايدي»، والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، و«بيتشكومبر» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، برعاية «إيه جي إن سي 3»، والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم، 14 خيلاً، أبرزها «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع الختامي للأمسية، لمسافة 2000 متر، برعاية «واتش تايم»، والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «فيلوسوفر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«جارف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«آر ون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«سي إسكيمر» لـ «أبوظبي ريسنج».

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