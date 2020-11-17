356 جواداً محلياً في «مهرجان الشارقة»

المصدر: (الشارقة - فائز بجبوج)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم «مهرجان الشارقة للجواد العربي»، الإنتاج المحلي، بنسخته السابعة عشرة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO)، وجمعية الإمارات للخيول العربية. وشكلت إدارة النادي، العديد من اللجان لإنجاح المهرجان.

حيث يرأس اللجنة العليا للمهرجان، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، والشيخ محمد بن عبد الله محمد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والأعضاء الشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري، وسلطان محمد خليفة اليحيائي عضواً ومديراً للمهرجان. ويشهد اليوم الأول للمهرجان، شوطين للمهرات، وستكون البداية في الثالثة والنصف عصر اليوم، بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة واحدة.

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