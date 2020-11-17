«برهان» يبرهن قوته في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

برهن الجواد «برهان» العائد لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن قوته بانتزاع لقب الشوط السادس سباق «الظفرة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، الأبرز والأغلى والأقوى في الحفل الثاني الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء أول من أمس وشهد تحديات مثيرة خلال 6 أشواط بلغت قيمة جوائزها المالية 490 ألف درهم، وجاء فوز «برهان» بعد تألقه في المضمار العشبي وتفوقه من بين 10 خيول شاركت في شوط الختام.

وتوجت المهرة «فواح» العائدة إلى الشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بلقب الشوط الرابع سباق «المفرق» بعد منافسة قوية مع 9 خيول، ونجحت المهرة في نيل اللقب بمضاعفة السرعة في الأمتار الأخيرة، لتتقدم على «روعة الريف» بفارق رأس فقط، ما يؤكد قوة المنافسة.

5 أطوال

وذهب لقب الشوط الأول في الحفل إلى «إيه إف مجالس» لخالد النابودة، بفارق كبير بلغ 5 أطوال وربع الطول عن «ثابت الريف» الذي حل ثانياً، ونال «صوت السلام» صدارة الشوط الثاني للخيول المبتدئة توليد الإمارات العائدة إلى إسطبلات بن شهوان للخيول العربية، وشهد الشوط الرابع الجولة الثانية من تحدي كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة وتوجت باللقب الفرس «فايزة» لجمعة مبارك الجنيبي، وتمكنت «آر بي ديكسي» العائدة لإسطبلات الأهلية من الفوز بلقب الشوط الخامس.

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