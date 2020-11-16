«يارا» بطلة «الخزنة» في مضمار العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

تألقت الفرس «يارا» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتوجت بلقب الخزنة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، في ثاني سباقات مضمار العين بالموسم، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة، أول من أمس وكانت الإثارة حاضرة بقوة من انطلاق السباق وحتى نهايته.

حيث نجحت الفرس الفائزة في تصدر السباق والوصول أولاً إلى خط النهاية قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 2:3.58 دقيقة وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني.

وحققت خيول إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني ، الثنائية في حفل الأمسية عبر كل من المهر «أوتومان»، بقيادة شتبيان مازور، والذي نجح في الحصول على لقب «جبل حفيت» في الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة والذي امتدت مسافته 1600 متر، ولم يجد المهر البطل صعوبة في تخطي منافسيه بفارق كبير بلغ 10 أطوال عن أقرب ملاحقيه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:48.87 دقيقة.

وأكمل الجواد «معالي الريف» بقيادة برناردو بينيرو، الثانية بفوزه بلقب الساد في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر تكافؤ بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة.

وحضر السباق محمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، فيما استمر غياب جمهور السباقات بسبب جائحة فيروس المستجد.

كأس الوثبة

وفاز المهر «سماو اكس منصور» لفاتن أحمد مناصرة، بلقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، في زمن قدره 1:52.49 دقيقة. وخطف المهر «شارخ»، لأبوظبي ريسنج، لقب سباق المرخانية بالشوط الثالث .

وتصدر الجواد «جنجال» لحسن صالح الحمادي، سباق الشوط السادس بالأمسية وفاز بلقب رماح. وفاز المهر «ايه اف سيل»، لخالد خليفة النابودة، بلقب المويجعي في الشوط السابع والختامي لحفل الأمسية والذي انطلق لمسافة 1000 متر «تكافؤ».

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