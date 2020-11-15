انطلاقة قوية لبطولة «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

انطلقت بقوة بطولة الحبتور للبولو، بمشاركة 8 فرق على رأسها فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عاد إلى المشاركة في المنافسات بعد غياب استمر 7 أشهر.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة أول من أمس أربع مباريات عرفت 41 هدفاً، وتم توزيع الفرق الثمانية على مجموعتين ، وجاءت المستويات متباينة بين الفرق ، بعد أن استفادت بعض الفرق من مشاركاتها في المباريات التحضرية والخيرية التي أقيمت حتى الآن.

وخلال الفترة الصباحية والتي شهدت مباراتين نجح فريق (AM) من تجاوز فريق الإمارات بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفي المباراة الثانية نجح فريق انكور بنجاش من تحقيق الفوز بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف على فريق هيسكث، حيث دانت السيطرة على مجريات الأشواط الأربعة لمصلحة فريق بنجاش رغم المساعي الجادة لفريق هيسكث والتي لم تفلح في تغيير النتيجة.

تفوق

وخلال مباراتي الفترة المسائية حقق فريق جرين جيتس فوزاً عريضاً على فريق مهرة بنتيجة 8 أهداف مقابل 3 أهداف في مباراة شهدت التفوق الواضح لفريق جرين من بداية المباراة.

ونجح فريق ذئاب دبي في السيطرة على مجريات مباراته التي جمعته مع فريق الدكتور عبد الرحمن حصد بنهايتها أول فوز له بالبطولة بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف منحته صدارة مجموعته الأولى.

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