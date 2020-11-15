«سباق الظفرة» الأبرز في مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف نادي أبوظبي على مضماره العشبي مساء اليوم حفل سباقاته الثاني في الموسم الجديد، والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس «سباق الظفرة» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، والذي يعتبر الأبرز والأغلى في الحفل الذي يشهد مشاركة 78 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 490 ألف درهم.

وستكون البداية عند الخامسة مساءً بالشوط الأول على لقب سباق الخليج العربي لمسافة 1200 متر بمشاركة 12 خيلاً ، وسيكون الشوط الثاني على لقب سويحان لمسافة 1400متر، ويشارك فيه 13 خيلاً، وفي الشوط الثالث يقام سباق المفرق لمسافة 1400 متر ، ويشهد الشوط الرابع الجولة الثانية من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر بمشاركة 12 خيلاً، وتبلغ جائزته المالية 70 ألف درهم، وفي الخامس يقام سباق الفلاح .

ويختتم الحفل في الشوط السادس والأخير على لقب سباق الظفرة، لمسافة الميل وبمشاركة 14 خيلاً وتبلغ جوائزه المالية 100 ألف درهم.

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