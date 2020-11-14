«أنتولد سيكريت» لحمدان بن محمد يتألق بسباق «العوير» في جبل علي

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

شهد السباق الثاني لمضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق العوير» الكثير من القوة والإثارة، إذ حقق «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع والختامي للأمسية.

واقتنص «جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع الرئيسي برعاية «إسطبلات شادويل»، فيما توج «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بطلاً للشوط الثاني.

وحقق «إيه إف المريب» لخالد خليفة النابودة لقب الجولة الأولى لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية، وحققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية خلال الأمسية، فيما واصل المدرب دووج واتسون تألقه محققاً ثلاثية في السباق.

«إيه إف المريب» نجم الافتتاح

ظفر «إيه إف المريب» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول «الجولة الأولى لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية» لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب إرنست أورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.41.33 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «إيه إف المجاز» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

«شامخ» بطل الثاني

ظفر «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد، مسجلاً زمناً قدره 1.27.80 دقيقة وبفارق طول عن «ولكم سيربرايس» لـ«إيب» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

«وان فيجن» يظفر بالثالث

اقتنص «وان فيجن» لحمد علي حمد الحمرور لقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر برعاية «بنك دبي التجاري» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.42.42 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«جبر» بطل الرئيسي

ظفر «جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.40.24 دقيقة وبفارق طول عن «اقتران» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «زاجر» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«جست إيه بيني» نجم الخامس

حقق «جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الخامس لمسافة 1800 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.54.83 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «جراند أرجنتاير» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون.

« تورنو سوبيتو » يقتنص السادس

ظفر«تورنو سوبيتو » لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية« دبي للمرطبات » والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.41.15 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن«الهدير » لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«أنتولد سيكريت » مسك الختام

اقتنص«أنتولد سيكريت » لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1950 متراً برعاية«مركز دبي العقاري »والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم بقيادة الفارس خوسيه سانتياجو وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً 02.02.11 دقيقة وبفارق رقبة عن«تيلورز رو» لمصعب عبد القادر محمد الريس بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

7000

استقطبت مسابقة الترشيحات عن بُعد، التي أطلقها مركز معلومات دبي لسباق الخيل 7000 شخص، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة أو 6. ونجح شخص واحد في ترشيح 5 خيول فائزة وحصل على 3000 درهم، فيما تمكن 34 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة لينالوا مبلغ 650 درهماً. وحصل شخص واحد على أعلى النقاط «38 نقطة» الخاصة بالشوطين الثالث والرابع، وحصل على 2000 درهم.

أبطال السباق

الشوط الأول «إيه إف المريب»

الشوط الثاني «شامخ»

الشوط الثالث «وان فيجن»

الشوط الرابع «جبر»

الشوط الخامس «جست إيه بيني»

الشوط السادس «تورنو سوبيتو»

الشوط السابع«أنتولد سيكريت»

سالم السبوسي: «جبر» قلب التوقعات

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء القوي الذي قدمه «جبر» بطل الشوط الرئيسي. وقال سالم السبوسي إن التوقعات كانت متجهة لـ«كابتن فون تراب» لـ «فينكس للتهجين» إلا أن «جبر» قلب الترشيحات وحقق اللقب بمهارة.

خالد النابودة: تجربة ناجحة لـ «المريب» في جبل علي

أكد المالك خالد خليفة النابودة أن مستويات الخيول العربية متقاربة، ما يبشر بمنافسة قوية هذا الموسم.

وأضاف: «إيه إف المريب تغير مستواه عن الموسم الماضي ، ويبدو أن تجربته كانت ناجحة في المضمار الأصفر».

فيصل الشعفار: نترقب عودة الجماهير

تقدم فيصل الشعفار، بخالص التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي للمضمار الأصفر، بمناسبة فوز «شامخ» بلقب الشوط الثاني.

وأعرب الشعفار عن أمنياته بعودة قريبة لجمهور المضمار العائلي بعد أن ينتهي وباء كورونا. (دبي - البيان الرياضي)

دووغ واتسون: سعيد بالثلاثية في السباق

عبر المدرب دووغ واتسون عن سعادته البالغة بتحقيق ثلاثية خلال السباق.

وعن بطل الشوط الرئيسي «جبر»، قال واتسون إن البطل عاد إلى مستواه الطبيعي، كما أن الأرضية ناسبته .

وأضاف أنه كان متخوفاً من المسافة، إلا أنه أثبت جدارته .

باشلارد: سوف نجرب «شامخ» على مسافة أطول

أشاد المدرب نيكولاس باشلارد بالأداء الذي قدمه البطل «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بطل الشوط الثاني . وقال باشلارد إن البطل قدم أداء مميزاً في أول مشاركة له، وكانت استعداداته جيدة قبل بداية السباق. وأعلن باشلارد أن البطل ظهر بشكل قوي، وبناء على ذلك فهناك احتمال أن نشركه على مسافة أطول.

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