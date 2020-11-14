سالم بن غدير: «أنتولد سيكريت» ناسبته أرضية المضمار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب سالم بن غدير بالأداء الذي قدمه «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق لقب الشوط السابع والختامي للأمسية.

وأضاف أن البطل ناسبته الأرضية خاصة عند الـ 200 متر الأخيرة، إذ أظهرت مهارة البطل في الشوط، وهناك احتمال مشاركته على ذات المسافة في المضمار حسب التصنيف الذي يعقب السباق.

وأبدى سالم بن غدير ارتياحه لنتائج خيول الإسطبل، مشيداً بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إذ قام سموه بتهيئة الإسطبل حتى أصبح ينافس الإسطبلات العالمية.

وقال سالم بن غدير، إنّ هناك خيولاً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وصلت من إنجلترا أبرزها «كوميونيكي» الذي يتم إعداده للمشاركة في أمسية «كأس السعودية» فبراير المقبل.

كما أشاد المدرب سالم بن غدير بالأداء الذي قدّمه الفارس خوسيه سانتياجو، الذي يعتمد عليه في التدريبات الصباحية، ولذلك سمح له بقيادة البطل في السباق.

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