93 خيلاً تتنافس على 505 آلاف درهم في ثاني سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يشهد مضمار العين اليوم ثاني سباقاته بالموسم، ويتألف من 7 أشواط بمشاركة 93 خيلاً تتنافس على جوائز تبلغ 505 آلاف درهم، ويستهل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي لمسافة 1600 متر بمشاركة 7 من الخيول المبتدئة عمر 3 سنوات.

وتتواصل سباقات الخيول المبتدئة بالشوط الثاني لمسافة 1600م، وتتنافس بالشوط الثالث خيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800م، وينطلق رابع سباقات المبتدئة بالشوط السادس بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1000م.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 1800م «تكافؤ» بمشاركة 15 خيلاً، ويبرز «الأميرال» كمرشح لتحقيق أول فوز له بالإمارات، وعليه تخطى «حرير الريف» الطامح للقب، ويقام الشوط الخامس على لقب الساد لمسافة 2000 م «تكافؤ» بمشاركة 15 خيلاً ،وتختتم الأمسية بسباق السرعة بالشوط السابع على لقب المويجعي لمسافة 1000م «تكافؤ»، بمشاركة 10 خيول.

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