ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في «الحبتور للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

انطلقت اليوم منافسات بطولة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر نوفمبر بمشاركة 8 فرق بهانديكاب 6 جول بأربع مباريات، وقادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في الفترة الصباحية، فريق الإمارات في مباراته الأولى أمام «ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، ويضم فريق الإمارات كلاً من مارتن بيز ارو وسانتوس ارياتي وبابلو اوكويزا، بينما يضم فريق «ايه ام» كلاً من بيرل فينوت وسانتوس لينرتي وبابلو.

وكانت المباراة الثانية بين فريقي هيسكث بقيادة لورا ديكسون ومعها كل من ديمتري دينيكو وسيجوندو امادوري وتوماس بلاسيوس أمام فريق «انكور بنجاش» بقيادة خالد العمران ومعه حيدر بنجاش وفاكوندو كيلي وريكاردو جروس، والتقى في الفترة المسائية «جرين جيتس» ومهرة، و«الدكتور» مع الذئاب.

ويتوقع أن تتسم منافسات البطولة بالقوة والندية في أول ظهور لعدد كبير من اللاعبين، بجانب رغبتهم في العودة للملاعب بعد غياب طويل بسبب «كورونا».

توزيع

الجدير بالذكر أنه تم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين، تضم الأولى فرق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، والدكتور بقيادة د. عبد الرحمن، وهيسكث بقيادة لورا ديكسون، وتضم الثانية «اكنور بنجاش» بقيادة خالد العمران، ومهرة بقيادة راشد الحبتور و«جرين جيتس» بقيادة نور أبو خضرا، والذئاب بقيادة حبتور الحبتور.

نقلة نوعية

أعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن سعادته بعودة النشاط بهذا الزخم الكبير وسط الإجراءات الاحترازية التي تشهدها مختلف الأنشطة بسبب جائحة «كورونا»، متمنياً سلامة جميع للاعبين والجمهور، ومؤكداً على أن المستوى الفني للفرق المشاركة شهد نقلة نوعية في العامين الماضيين، وتوقع استمرار المستوى المتميز، وخاصة بعد أن شهدت اللعبة انتشاراً واسعاً بين شباب الدولة، إلى جانب مشاركة العديد من الفرق بلاعبيها من العديد من الجنسيات.

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