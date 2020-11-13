71 خيلاً تتنافس على ألقاب سباق «العوير» في «جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً، السباق الثاني لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق العوير»، بمشاركة 71 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة، 506 آلاف درهم.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع الرئيس لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، بمشاركة 5 خيول، أبرزهم «اقتران» و«جبر» و«مشاهير»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«زاجر» لمحمد خليفة البسطي، و«كابتن فون تراب» لـ «فينكس للتهجين».

الخيول العربية

كما سيشهد الشوط الأول انطلاقة الجولة الأولى لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية لمسافة 1400 متر، برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، والبالغ قيمة جوائزها 50 ألف درهم.

ويشارك في الشوط 15 خيلاً، أبرزهم «ثامر» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، و«مرواح ورسان» و«هاجر ورسان» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، و«إيه إف المريب» و«إيه إف عذبة» و«إيه إف رواية» و«إيه إف سايب» لخالد خليفة النابودة.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، برعاية «الشعفار للاستثمار»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 12 خيلاً، أبرزهم «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رزق» لمحمد خليفة البسطي، و«المطير» لـ «إتش وبي»، و«بازل إليجانس» لـ «أبوظبي ريسنج».

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، برعاية «بنك دبي التجاري»، والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزهم «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سعادة» لـ «فريق البيت متوحد»، و«نائب» لحمدان المنصوري.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، برعاية «مزارع شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، 6 خيول، أبرزهم «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري، و«جست إيه بيني» لمحمد خليفة البسطي، و«كورت بويت» لسلطان علي، و«جراند أرجنتاير» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، و«باي أوف بويتس» لـ «إسطبلات ميلنيوم»، و«يقين» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، برعاية «دبي المرطبات»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً، أبرزهم «الهدير» و«إنسان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ويزرد» للشيخ حشر محمد آل مكتوم، و«ماي وار» و«ساخر» لـ «إتش وبي»، و«تورنو سوبيتو» و«دون بيلينجرينو» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع الختامي للأمسية لمسافة 1950 متراً، برعاية «مركز دبي العقاري»، والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 10 خيول، أبرزهم «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، و«رايت فلانك» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية».

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