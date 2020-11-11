«دراجون» بطل كأس رئيس الدولة للخيول بوارسو

المصدر: وارسو - البيان الرياضي

سجلت المحطات الأوروبية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 27 نجاحات مبهرة، وذلك بختام المحطة البولندية التي أقيمت مطلع الأسبوع الجاري، في مضمار سلوزويك في العاصمة وارسو.

وأقيمت المحطة العاشرة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في كل المضامير العالمية.

وتوج بلقب الجولة العاشرة لسلسلة سباقات الكأس الغالية الجواد «دراجون» ابن «داحس»، والذي يعود للمالك البولندي زد جورسكي وبإشراف المدرب أم جانيكوسكي وبقيادة الفارس اس مورا، وذلك في السباق الذي شهد مشاركة 9 خيول تمثل نخبة المرابط وإسطبلات الخيل العربي في بولندا وأوروبا، والذي أقيم لمسافة 2400 متر ضمن فئة «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع جوائز السباق 30 ألف يورو.

إنجازات مهمة

من جهته أعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن سروره بالمنجزات المهمة التي سجلتها المحطة البولندية العاشرة في ختام جولات القارة الأوروبية للكأس الغالية.

وتابع الرحماني: «فخورون بالنجاحات التنظيمية المميزة المتواصلة برغم كل التحديات، بما يعكس التزامنا تجاه أسرة الخيل الدولية وحرصنا على استمرارية رسالة وأهداف الحدث، في ظل اعتمادنا لمجموعة من الخطط التي أسهمت بتأمين النجاح لكل السباقات بالتعاون مع كل الاتحادات والجمعيات في أوروبا والعالم، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم كل أوجه الدعم والنجاح لرفعة الخيل العربي الأصيل ومسيرته الثرية المتجذرة بتاريخ الإمارات».

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