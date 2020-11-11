مضمار جبل علي يعلن تفاصيل «سباق العوير»

المصدر: دبي- خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق الثاني للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق العوير» ويقام بعد غد الجمعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عن بعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، والمالك ومربي الخيول العربية خالد خليفة النابودة، ورعاة السباق، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وتقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لجميع الشركاء والرعاة الرئيسيين للأشواط السبعة لسباق العوير، مضيفاً: إدارة مضمار جبل علي تقدر هذا الدعم الكبير من شركائنا الداعمين لمسيرة المضمار، وعلى رأسهم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الراعي الرئيسي للمضمار الأصفر، ذلك الدعم الذي أثمر عن الكثير من التطور والازدهار لرياضة سباق الخيل بمضمار جبل علي، وبالتالي أسهم في إنجاح منظومة السباقات بالدولة.

كما تقدم الحلواني بالشكر للجماهير، التي شاركت في مسابقة الترشيحات، التي أقيمت برعاية مضمار جبل علي، بالتعاون الفني مع مركز معلومات دبي لسباق الخيل.

وقال الحلواني: أوجه الشكر أيضاً لهيئة الإمارات لسباق الخيل والإعلاميين، بالإضافة إلى قناة «دبي ريسنغ» لتواصلها معنا، وما زلنا مستمرين معاً في المسابقة التلفزيونية الخاصة بسباقات الخيل بمضمار جبل علي، والتي تلقي الضوء على تاريخ السباقات، التي أقيمت على المضمار الأصفر والخيول التي شاركت في السباقات من خلال الأسئلة، التي تطرح على الجماهير مقابل جوائز نقدية قيمة، يصل مجموعها إلى 110.000 درهم عن الموسم الواحد مقدمة من المضمار الأصفر.

دعم السباقات

ومن جانبه، أكد اد سالم السبوسي مواصلة رعايتهم ودعمهم لسباقات المضمار الأصفر بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وبدوره، أشاد خالد النابودة في مداخلة له خلال المؤتمر الصحفي بإدارة مضمار جبل علي، التي تخصص سنوياً سباقات للخيول العربية، وتتيح المجال للملاك للمشاركة في سباقاتها.

وعن سر تفوقه في المواسم الماضية، أكد خالد النابودة أنه من المهم جداً أن يضع المالك خطة متكاملة للأهداف التي يسعى لتحقيقها في السباقات، كما عليه الإشراف عليها وتطويرها بما يتناسب مع المتطلبات.

مشاركة مميزة

ومن جانبه، أعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن مشاركة 73 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة 506 آلاف درهم. وقال ياسر مبروك إن السباق سيشهد انطلاقة الجولة الأولى لجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لمربي الخيول العربية بمشاركة 16 خيلاً.

ومن جانبهم، عبر رعاة «سباق العوير» عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في رعاية الأشواط.

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