«مجيب» بطل الخيول المبتدئة بمضمار أبوظبي

انتزع المهر «مجيب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لقب سباق الخيول المبتدئة في الشوط الثاني من الحفل الأول لسباقات نادي أبوظبي للفروسية في الموسم الجديد، والذي بلغت مسافته 1400 متر وشارك فيه 15 خيلاً، وجاء فوز «مجيب» بزمن قدره 1:34:44 دقيقة بقيادة الفارس فابريس فيرون، وحلت ثانياً بفارق عنق «المحروسة» العائدة إلى الشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بقيادة هوجو ليبوك.

وتمكن «صمود» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من الفوز بالسباق التحضيري لبطولة جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، الأغلى والأبرز في الحفل، والذي أقيم في الشوط الرابع، وقاد الفارس المتميز «ريتشارد مولن» الجواد «صمود» ببراعة ونجح في حسم الشوط قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:29:80 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طولين وربع الطول «إيه إف البراق» لخالد النابودة بقيادة تاج أوشي.

شوط البداية

وتوج «العجيب روسان» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بلقب الشوط الأول في الحفل، والمخصص للخيول المبتدئة توليد الإمارات لمسافة 1400 متر، وأثبت روسان قوته من بين 16 خيلاً، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:34:42 ثانية، بقيادة الفارس هوجو ليبوك، وحل ثانياً بفارق 4 أطوال وربع الطول «أي سي جلمود» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي بقيادة أدري دي فريز.

وذهب لقب الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، إلى «أونوارد» لإسطبلات العجبان بقيادة الفارس كونور بيسلي، قاطعاً المسافة في 2:30:67 دقيقة، وحل ثانياً بفارق طولين «إيه إف العاصي» لخالد النابودة بقيادة برناردو بينيرو.

ونال «إيه إف عراب» لخالد النابودة لقب الجولة الأولى في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس من الحفل بقيادة تاج أوشي، قاطعاً المسافة في 1:48:38 دقيقة، وجاء في الترتيب الثاني بفارق كتف «إم أتش واري» بقيادة ريان كوراتولو.

شوط الختام

واختتم الحفل في الشوط السادس لمسافة 1400 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، والذي ذهب لقبه إلى «آيرش فريدم» لجون والترو وجون مواريس ومايكل جوناثان، بقيادة ريتشارد مولن بزمن قدره 1:24:25 دقيقة، وحل ثانياً بفارق أنف «شوجري بوي» لقيس حمزة عبود بقيادة برنادو بينيرو.

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