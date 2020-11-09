ثنائية ذهبية لـ «الأريام» و«عجمان» في «الإمارات لجمال الخيول العربية»

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، اختتمت أمس، فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، بنادي أبوظبي للفروسية.

وشهد الختام منافسات مثيرة وقوية للحصول على ألقاب البطولة الستة.

وحققت كل من إسطبلات «الأريام» و«مربط عجمان» ثنائية ذهبية، فيما نال ذهبية كل من مربط رأس الخيمة، وخليفة علي الكتبي.

ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الأيكاهو»، وشارك فيها 338 من الخيول العربية الأصيلة، تعود لنحو 156 مالكاً.

وحصدت «الأريام شقرا» لإسطبلات الأريام، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، كما توجت بجائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأفضل خيل، وجاءت في المركز الثاني، ونالت الفضية «دي بيسان» لمربط دبي، فيما ذهبت البرونزية إلى «ع ج نور» لمربط عجمان.

وتوجت باللقب الذهبي للمهرات «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام، ونالت الفضية «دي فنانة» لمربط دبي، وحصلت «دي جورية» للمربط نفسه على البرونزية.

وتوشحت «خيرية بي جي آي» لمربط عجمان، باللقب الذهبي للأفراس، تاركة الوصافة للفرس «روعة مغيدر» لراشد سيف الزعابي، ونالت البرونزية «درة الهواجر» لمربط الهواجر.

وانتزع «ع ج أفنان» لمربط خليفة علي عبيد الكتبي، ذهبية الأمهار عمر سنة، وحصل على الوصافة واللقب الفضي «الأريام الياسات» لإسطبلات الأريام، وحل «صفوان البستان» لإسطبلات البستان ثالثاً.

وظفر «ع ج سبران» لمربط عجمان، بذهبية بطولة الأمهار، ونال الفضية «ع ج عجبان» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وحصل على البرونزية المهر «ك أ نيشان» لخالد غانم العميري.

وفاز «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، بذهبية الفحول، وحصد «دي صامد» لمحمد حسين الدرمكي، الفضية، فيما احتل المركز الثالث ونال البرونزوية «ع ج ارسان» لعلي عبد الله سليمان المخزومي.

جوائز خاصة لخيول المواطنين

وفي أول مبادرة من نوعها، خصصت جمعية الإمارات للخيول العربية، ست جوائز إضافية للملاك المواطنين، بقيمة 20 ألف درهم، تمنح لأفضل فئة، ونالت فئة المهرات عمر سنة «سارية الدار» لمحمد الجوعان الشامسي، وفازت بجائزة فئة المهرات «إس كيو الجوهرة» لمربط الصقران، وذهبت جائزة فئة الأفراس، إلى «مهجة العالية» لفهد شنوان حمود الشمري، وأحرز «جي إيه عزان» لمربط الجزيرة، جائزة الأمهار عمر سنة، وفاز بجائزة الأمهار «عزيز جميرا» لمحمد عبد اللطيف طه، فيما نال جائزة أفضل فحل «آي إل آر الرشيد» ليوسف محمد علي الرشيد.

أفضل 3 عارضين

وخصصت جمعية الإمارات للخيول العربية، جائزة لأفضل 3 عارضين مواطنين، تشجيعاً لأبناء الدولة لخوض غمار جميع مناشط عروض الجمال، وتم اختيار كل من أحمد اليماحي، وعلى الدرمكي، وحمد سعيد الكعبي، كأفضل ثلاثة عارضين، فيما تم اختيار تروي سميث، كأفضل عارض بالمرابط المحلية للمواطنين. ونالت الزميلة المصورة ميمونة العامري، جائزة أفضل مصور.

بطولة وطنية

وأكد محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة الوطنية، جاءت هذا العام مميزة، من حيث إنها وطنية خالصة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، والمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وقال الحربي «هذه البطولة شكلت تحدياً لنا، لأنها تقام لأول مرة بشكل مختلف تماماً، حيث التركيز كان على المرابط الوطنية والملاك المواطنين، وحرصنا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، للمنافسة على جوائز البطولة، التي تمنح حتى المركز السابع، بالإضافة إلى 6 جوائز أخرى بقيمة 20 ألف درهم للملاك المواطنين».

وأضاف: «حرصت جمعية الإمارات للخيول العربية، على أن تدار البطولة لأول مرة بطاقم تحكيم وطني، بالإضافة لوجود مساعد حكم ساحة إماراتي لأول مرة، كما تم تخصيص جوائز خاصة بالعارضين، تمنح لأفضل ثلاثة من العارضين المواطنين، وجائزة أخرى لأفضل عارض محلي من مرابط المواطنين»، مشيراً إلى أن ذلك بهدف تمكين المواطنين في جميع مفاصل هذا النشاط.

وأعرب الحربي عن سعادته برضاء المشاركين عن أداء الحكام، وقال: «الحكم الإماراتي أثبت قدرته وكفاءته في هذا المجال، من واقع الخبرة والدراية التي اكتسبها من خلال التجربة الضخمة بالتعامل مع الخيل العربية، كمنتج ومربٍ».

وأضاف: «اللجنة المنظمة حرصت على تطبيق كافة التدابير التي قررتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده».

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