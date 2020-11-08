«أسينشيال كوالتي» لجودلفين يقتنص لقب «بريدرز كب جوفنايل»

المصدر: متابعة- خالد المهيري

ظفر «أسينشيال كوالتي» لجودلفين بقيادة لوي سايز، وإشراف المدرب براد كوكس بلقب «بريدرز كب جوفنايل» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» في اليوم الأول لمهرجان «بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند»، في أمريكا، مسجلاً 1.42.09 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «هوت ريد شارلي»، بقيادة تايلر جافاليوني وإشراف المدرب دوغ أونيل.وقال المدرب براد كوكس: كان مجهوداً جباراً من «أسينشيال كوالتي» والفارس لوي سايز، وتخطيا الكثير من الصعاب، وسنستمتع حالياً بهذا الانتصار، وكنتاكي داربي سيكون هدفنا المستقبلي. ومن جانب آخر، اقتنص «بيفواك» لجودلفين بقيادة غلين بوس، وإشراف المدرب جيمس كمنغز لقب سباق «دارلي سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر«الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «فلامنغتون» في أستراليا، مسجلاً 1.08.69 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «نيتشر ستريب» بقيادة هيو بومان، وإشراف المدرب كريس والر.

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