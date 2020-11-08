535 ألف درهم جوائز أول سباقات مضمار أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعود الحياة من جديد إلى مضمار نادي أبوظبي للفروسية الذي يحتضن مساء اليوم الحفل الأول في موسمه الجديد والذي يتألف من 6 أشواط مخصصة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 91 خيلاً وتبلغ جوائز الحفل 535 ألف درهم.

ويبرز في الحفل، الشوط الرابع على لقب سباق تحضيري كأس جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر، الأغلى عالمياً بقيمة 5 ملايين درهم، فيما تبلغ جوائز السباق التحضيري اليوم 125 ألف درهم يتنافس عليها 14 خيلاً أبرزها «شهم» و«آر بي تكساس»، «بسمة»، «أجواد» و«صمود» وجميعها من الخيول القوية التي تألقت في مختلف المضامير. فيما ستكون ضربة البداية عند الخامسة مساءً بسباق المبتدئة في الشوطين الأول والثاني، بقيمة جوائز مالية 80 ألف درهم لكل منهما لمسافة 1400 متر، وتبرز في الشوط الأول خيول «إي اس جلمود» و«سحابة»، وفي الشوط الثاني «الوثبة» و«مجيب».

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