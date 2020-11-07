«ريتش آند فيمص» لحمدان بن محمد يتألق في افتتاح موسم «ميدان» العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهدت الأمسية الأولى لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «طيران الإمارات» الكثير من القوة والإثارة، إذ اقتنص «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث، فيما حققت «ريو آنجي» لحامد رادان لقب الشوط الرابع الرئيسي. وتألق المدربان سالم بن غدير وساتيش سيمار خلال الأمسية، إذ حقق كل منها ثنائية خلال السباق.

وشهد الأمسية الأولى سعيد بن حميد الطاير رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل. وأقيم السباق وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، إذ اقتصر الحضور على المعنيين في سباقات الخيول والمشاركين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

«ليدي سناز» نجمة الافتتاح

حققت «ليدي سناز» لمايكل هيلاري بيرك ومايكل جيمس بيرك لقب الشوط الأول لمسافة 1900 متر برعاية «الإمارات للعطلات» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلة زمناً قدره 2.00.23 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «لايت كوين» لعبد الله حسين عبد الله حسين قاسم الحرمي بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب جابر رمضان.

وحل في المركز الثالث «فالكون كلاوس» لمحمد راشد السعدي بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون. وفي الختام، قام خالد حسن مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية بتتويج الأبطال.

«زو ستورم» بطل الثاني

ظفر «زو ستورم» لمالكه البشير سالم الحراري لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر برعاية «المغامرات العربية» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.13.50 دقيقة وبفارق رأس عن «رير نينجا» لمالكه إكيوري أما زينجتيم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وفي الختام، قام خالد حسن مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية بتتويج الأبطال.

«ريتش آند فيمص» يتألق في الثالث

اقتنص «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.12.04 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «رويال ساندز» لشراكة «ذا كول سيلك» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون. وفي الختام قام راشد الزعابي مدير دعم الأعمال «مبيعات الإمارات» بتتويج الأبطال.

«ريو أنجي» بطلة الرئيسي

ظفرت «ريو أنجي» لحامد رادان بلقب الشوط الرابع والرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلة زمناً قدره 1.23.41 دقيقة وبفارق 8 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «كوماندينج» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «المداير» لـ«إتش وبي» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وفي الختام، قام خالد حسن مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية بتتويج الأبطال.

«كينفر إيدج» نجم الخامس

واقتنص «كينفر إيدج» لـ «إسطبلات الرشيد» لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.24.45 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «جولدن جول» لمالكه ديل برينان بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وفي الختام، قام دينيس ليستر من «الإمارات للشحن الجوي» بتتويج الأبطال.

«فيرناس» مسك الختام

حقق «فيرناس» لمالكه أحمد غليطة المهيري لقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 2000 متر برعاية «emirates.com» والبالغ قيمة جوائزه 95 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.04.37 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «بيج كيتن» لحسين العباس لوتاه بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً «مدلل» لحمدان المنصوري بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وفي الختام، قام خالد حسن مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية بتتويج الأبطال.

أبطال السباق

الشوط الأول «ليدي سناز»

الشوط الثاني «زو ستورم»

الشوط الثالث «ريتش آند فيمص»

الشوط الرابع «ريو أنجي»

الشوط الخامس «كينفر إيدج»

الشوط السادس «فيرناس»

سالم بن غدير: «ريتش آند فيمص» تطور بشكل كبير

عبر المدرب سالم بن غدير عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية في افتتاحية موسم مضمار «ميدان» عبر بطل الشوط الثالث «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبطل الشوط السادس «فيرناس» لمالكه أحمد غليطة المهيري.

وتحدث بن غدير عن «ريتش آند فيمص»، قائلاً: «تطور كثيراً، قدم أداءً مميزاً الأسبوع الماضي محققاً الوصافة، وكان أول سباق له في الموسم». وأضاف: «مسافة الـ1200 ناسبته، وأثبت جاهزيته». وعن «فيرناس» قال: «توقعنا هذا الأداء، هو حصان مميز».

ساتيش سيمار: فخور بالفوز

عبّر المدرب ساتيش سيمار عن فخره بالفوز بثنائية في افتتاحية موسم سباقات مضمار «ميدان» العالمي.

وعن نجمة الشوط الأول «ليدي سناز» قال سيمار إن الفارس ريتشارد مولن قاد البطلة بطريقة ممتازة، وهي تمتلك كل المقومات لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأضاف: «خلال إعدادنا للبطلة توقعنا أن تكون جاهزة للسباقات، وهذا ما تحقق».

كما تحدث سيمار عن بطل الشوط الخامس «كينفر إيدج»، قائلاً: «أنا سعيد جداً به، في المشاركة المقبلة نفكر في إدخاله في سباقات الـ 1200، ويبدو لي أنه جواد يحب السرعة».

علي الرايحي: «زو ستورم» نجح في مشاركته الأولى

أشاد المدرب علي راشد الرايحي بالأداء الذي قدمه بطل الشوط الثاني «زو ستورم» ونجاحه في تقديم أداء مبهر في أول مشاركة له.

وقال الرايحي إن البطل يحب المسافات الطويلة وظهر جلياً خلال التدريبات. وأضاف الرايحي: «أنه على الرغم من الظروف الراهنة، إلا أننا تمكنا من تجهيز الخيول التي أدربها، وأتمنى مواصلة المزيد من الانتصارات». (دبي - البيان الرياضي)

دووج واتسون: «ريو أنجي» حققت التوقعات

أشاد المدرب دووج واتسون بالأداء الكبير الذي قدمته «ريو أنجي» والتي اقتنصت لقب الشوط الرابع الرئيسي. وقال واتسون:«كانت لديها فرصة قوية خلال السباق، وحققت توقعاتنا».

وأضاف: «إنها مهرة مميزة، ولكني لا أعلم ماهي الخطط المستقبلية لها، وسنحاول أن نجد لها السباق المناسب، وأتمنى أن تحقق المزيد من الانتصارات».

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