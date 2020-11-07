«تيريبيلام» لجودلفين تتطلع إلى تحقيق لقب «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تطمح المهرة «تيريبيلام» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن إلى التألق اليوم في سباق «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» في ختام مهرجان «بريدرز كب» والذي يقام على مضمار «كينلاند» في الولايات المتحدة الأمريكية.

لم تخرج المهرة التي يدربها جون غوسدن من المراكز الخمسة الأولى في جميع مشاركاتها الأربع بالفئة الأولى، وقال جون غوسدن: «هي الآن في أفضل حالاتها ومستعدة لخوض السباق».

ومن جانب آخر، يشارك «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات في شوط «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

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