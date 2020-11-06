خيول الإمارات تواجه الأقوياء في مهرجان «بريدرز كب» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق اليوم مهرجان «بريدرز كب»، والذي يقام على مضمار «كينلاند» في الولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية.

ويشارك «اسنشيال كواليتي» لجودلفين، بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب براد كوكس في شوط «بريدرز كب جوفنايل» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى».

ويشهد الشوط أيضاً مشاركة المرشح الأول للقب «جاكيز واريار»، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

وقال رئيس جودلفين بالولايات المتحدة جيمي بيل: «يواصل «اسنشيال كواليتي» التطور مع كل مشاركة، ونتوقع منه أن يقدم أداء أفضل ممّا قدمه في بريدرز فيوتشرتي».

وأضاف: «يتمتع «جاكيز واريار» بالخبرة والمستوى الرفيع، وأظهر أداء متميزاً في كلا الفوزين اللذين حققهما بالفئة الأولى، ولكن «اسنشيال كواليتي» جواد متطور ونعرف أنه قادر على المنافسة بسباق من منعطفين في كينلاند».

وواصل: «أعتقد أن نتيجة السباق ستعتمد كثيراً على الطريقة التي يتشكل بها السباق؛ فإذا تصدر «جاكيز واريار» المنافسة، وقاد المجموعة عند المنعطف الأول ووسع من هامش الأفضلية في المسار الخلفي، فقد يكون من الصعب جداً اللحاق به».

واختتم قائلاً: «أعتقد أن «اسنشيال كواليتي» سيتخذ موضعاً ضمن المراكز الأمامية، لأننا لا نريد أن نترك أمامنا فارقاً كبيراً للتعويض، نأمل أن يتمكن الجواد من إيجاد موقع خلف الصدارة والركض في مسار سالك، لأننا نعلم قدرته على إنهاء السباق بشكل قوي».

كما سيشهد اليوم الأول أيضاً مشاركة «بيكسليت» لجودلفين في شوط «براين ستيشن ستيكس» لمسافة 1800 متر، بقيادة الفارس اومبرتو ريسبولي، وإشراف المدرب مايكل ستيدام، فيما يخوض «متسابق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس لوي سايز وإشراف المدرب تود بليتشر غمار شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى».

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