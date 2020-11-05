هيئة الإمارات لسباق الخيل تعلن عن بروتوكولات سباقات الخيول في الدولة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن البروتوكولات الخاصة بسباقات الخيول في الدولة، والتي تضمنت عددا من الإجراءات الاحترازية الصارمة، والتي يجب اتباعها والعمل بموجبها من جميع الحضور في سباقات الخيول والسباقات التجريبية الرسمية واختبارات فحص بوابات الانطلاق التي تقام وفقا للوائح وقوانين هيئة الإمارات لسباق الخيل للوقاية من فيروس "كورونا".

وتهدف البروتوكولات إلى تحسين البيئة الصحية اللازمة لكل أندية سباقات الخيل بالإضافة للأشخاص الذين يحضرون السباقات والسباقات التجريبية الرسمية واختبارات فحص بوابات الانطلاق داخل الدولة.

وأكدت الهيئة أن أحد الجوانب الهامة والرئيسية للتقليل إلى أدنى حد من المخاطر على الجميع هو تقييد و تقليص حضور الأشخاص للسباقات والسباقات التجريبية الرسمية واختبارات فحص بوابات الانطلاق، إذ سوف تكون هناك تصاريح دخول محدودة للغاية للموظفين الأساسين والذين تفرض الضرورة تواجدهم للإشراف على مجريات السباق أو السباق التجريبي الرسمي أو اختبار فحص بوابات الانطلاق، وذلك حتى إشعار آخر مع مراعاة التقيد بالبروتوكولات و الإجراءات الاحترازية التي تشمل قواعد التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والنظافة الصحية وغسل اليدين بصورة منتظمة .

كما أوصت الهيئة بأن تقام جميع السباقات المقررة خلال شهر نوفمبر وديسمبر من العام الحالي خلف الأبواب المغلقة "بدون جمهور" وبأعداد محدودة من الموظفين.

وحدد البروتكول عددا من الشروط، التي بموجها يجب أن يلتزم بها المعنيون من ملاك ومدربين وفرسان ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى شرح مفصل للإجراءات التي يجب اتباعها داخل المضمار والمناطق التابعة لها.

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