انطلاق بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، انطلقت أمس بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، والتي تستمر لمدة أربعة أيام بميدان قفز الحواجز بنادي أبوظبي للفروسية.

وتنظم البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الأيكاهو»، وتشارك فيها 338 من الخيول العربية الأصيلة تعود لنحو 156 مالكاً.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 4 ملايين درهم بالإضافة إلى تكريم خاص بالبطولة يتمثل في كأس الشيخ زايد بن سلطان.

وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتمكين المواطنين في مختلف مجالات هذا النشاط، أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن نسخة هذا العام من البطولة تأتي وطنية خالصة حيث تدار بطاقم تحكيم إماراتي كامل بالإضافة إلى وجود مساعد حكم ساحة مواطن لأول مرة.

وأعلن الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن البطولة تهدف لدعم الملاك المواطنين وتتميز نسخة هذا العام بزيادة الجوائز المالية وزيادة فرص الفوز.

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