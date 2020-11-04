«السابساب» يتوّج بكأس الوثبة في مراكش

المصدر: (مراكش - البيان الرياضي)

توّج الجواد «السابساب» لفهد صالح السيري، بإشراف عبد القادر زينوين، وقيادة عمر لكجال بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي احتضنه مضمار مراكش، أول من أمس تحت مظلة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

وتأتي إقامة السباق، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق لمسافة 1600 متر، 7 خيول عربية أصيلة. وجاء في المركز الثاني «هيرا دو لا كير» ، فيما جاء ثالثاً «زمان» .

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