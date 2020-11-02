«أفيلياس» لجودلفين يواجه الأقوياء في «ملبورن كب» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق غداً، الثلاثاء، سباق «ملبورن كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، والذي يقام في مضمار فلامنغتون في أستراليا، بمشاركة 24 خيلاً.

ومن أبرز المشاركين «أفيلياس» لجودلفين، بقيادة الفارس جون آلن وإشراف المدرب جيمس كمنغز، و«آنتوني فان ديك»، بقيادة الفارس هيو بومان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«تايغر موث»، بقيادة الفارس كيرين ماكيفوي وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«برنس أوف اران» لمالكه سعيد بالعبيدة، بقيادة الفارس جيمي كاه وبإشراف المدرب شارلي فيلوز.

وقال جيمس كمنغز: «تحضيرات «أفيلياس» سارت على أفضل حال، ويتجه إلى السباق على خلفية تقديمه أفضل أداء هذا الموسم، وإذا كان هناك من قول بشأن تصحيح سوء الطالع الذي لازمه من قبل، فإنه جدير بفعل ذلك الآن».

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