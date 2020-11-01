«كوليت» لجودلفين تتوّج بلقب «جولدن إيجل» في أستراليا

المصدر: متابعة- خالد المهيري

ظفرت المهرة «كوليت» لجودلفين، بقيادة الفارس كوبي جيننغز وإشراف المدرب جيمس كمنغز، بلقب سباق «جولدن إيجل» لمسافة 1500 متر، الذي أقيم على مضمار «روزهيل» بأستراليا، مسجلة زمناً قدره 1.32.67، وبفارق رأس عن «آيس باث»، بقيادة الفارس توماس شيري وإشراف المدرب براد ويدوب.

وتبلغ قيمة الجائزة المالية للسباق 7.5 ملايين دولار، وكما جرت العادة، يقوم الإسطبل الفائز بالتبرع بمبلغ 750 ألف دولار لمؤسسة خيرية يختارها، واختار فريق جودلفين «تيم تاي فاونديشن» للتبرع لها، وهي ذات صلة بالفارس السابق تاي انغلاند، الذي تعرض لشلل رباعي، بعد حادثة سقوط تعرض لها في هونغ كونغ في نوفمبر 2018.

ووصف المدرب جيمس كمنغز، تقديم التبرع، بأنه الحدث الأبرز في مسيرة السباق، مشيداً بالأداء الذي قدمه الفارس كوبي جيننغز، وقال: الإنجاز رائع، إنها فرس استثنائية، استعادت قدراتها بشكل رائع منذ مشاركتها السابقة.

وأعرب المدرب عن امتنانه لإدارة جودلفين، للموافقة على إشراك «كوليت» في سباق يبدو نظرياً قصيراً للغاية، بالنظر إلى قدراتها، وقال «: أعطوني الضوء الأخضر لإشراكها على مسافة، يرى كل من لديه صلاحية، أنها قصيرة للغاية على الفرس، والفوز تحوّل إلى يوم استثنائي للغاية للإسطبل».

وأشاد كمنغز، بما قام به فريق مزارع الإنتاج التابعة لجودلفين في أستراليا، حيث تم إنتاج وتربية «كوليت»، مشيراً إلى أنهم نجحوا في إنتاج ثلاثة فائزين بـ «الثلاثي الذهبي».

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