تألق المهرة «زهور» في مضمار الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

دشن مضمار الشارقة لونجين موسمه بانطلاقة مثيرة، وحصدت المهرة «زهور» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة ريان كوراتولو المركز الأول في الشوط الثالث (شوط مجموعة لونجين كونكويست) وقطعت 1000م، في 1,05,64 دقيقة، وحلت ثانية المهرة «أشجان» لصاحب السمو رئيس الدولة، يليها المهر «إيه إف مقنع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية. وحققت خيول «ياس للسباقات» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية عن طريق «اطرش»و«بسام» في الشوط الثاني (شوط مجموعة لونجين هايدرو كونكويست) والرابع (شوط لونجين دولشي فيتا).

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