«12» خيلاً تتنافس على كأس الوثبة بدالاس

المصدر: دالاس - البيان الرياضي

يجتذب مضمار لون ستار في دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، فما فوق تتنافس على كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي. ويتصدر ترشيحات السباق البالغ طوله 1200 متر وجائزته 11 ألف دولار، «أون ذا فيرج» .

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