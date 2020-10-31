«زهور» لرئيس الدولة تتألق في افتتاح موسم سباقات مضمار «الشارقة لونجين»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج- تصوير - غلام كاركر

شهدت افتتاحية موسم سباقات مضمار «الشارقة لونجين» إثارة كبيرة واقتنصت «زهور» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لقب الشوط الثالث (مجموعة لونجين كونكويست )، فيما حققت خيول «ياس للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية في الأمسية عبر «أطرش» بطل الشوط الثاني (مجموعة لونجين هايدرو كونكويست)، و«بسام» بطل الشوط الرابع (مجموعة لونجين دولشي فيتا).

وشهد السباق الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وسلطان اليحيائي مدير عام النادي وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة «افهار» وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وأقتصر حضور السباق على المعنيين والمشاركين بالإضافة إلى وسائل الإعلام نظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

«إيه إف سيل» نجم الافتتاح

وظفر المهر «إيه إف سيل» لمالكه خالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول (مجموعة لونجين سبيريت) لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ اوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل مسجلاً زمناً قدره 1.20.35 دقيقة وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «نسيم كيه بي» لمالكه خليفة مطر النيادي بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وحل ثالثاً «جاب ادعج» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عرفان إلهي.

«أطرش» بطل الشوط الثاني

وأقتنص «أطرش» لـ«ياس» للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الشوط الثاني (مجموعة لونجين هايدرو كونكويست) لمسافة 1200 متر والبالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب ماجد الجهوري مسجلاً زمناً قدره 1.20.12 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إيه إف تغزل» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

وجاء في المركز الثالث «جاب العفريت» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عرفان إلهي.

تألق «زهور»

وحققت «زهور» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقب الشوط الثالث (مجموعة لونجين كونكويست ) لمسافة 1000 متر والبالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل مسجلة زمناً قدره 1.05.64 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «أشجان»، المملوكة أيضاً لسموه بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

وحل ثالثاً «إيه إف مقنع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«بسام» نجم الرابع

ظفر «بسام» لـ«ياس» للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الشوط الرابع (مجموعة لونجين دولشي فيتا) لمسافة 2000 متر والبالغ قيمة جوائزه 40 ألف درهم بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشرف المدرب جان دي روال مسجلاً زمناً قدره 2.22.39 دقيقة وبفارق طول عن «إيه إف رامز» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

وجاء في المركز الثالث «السعيد» لـ«إسطبلات بن شهوان للخيول العربية» بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

«إي إس نهاوند» الخامس

واقتنص «إي إس نهاوند» لأحمد محمد سيف مرشد المرر لقب الشوط الخامس (مجموعة لونجين ماستر) لمسافة 1700 متر بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب محمد دقاش مسجلاً زمناً قدره 2.01.38 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «معالي» لـ«ياس» للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دي روال.

وحل ثالثاً «إيه إف مزمار» لخالد خليفة النابودة بقيادة الفارس هوجو ليبوك وإشراف المدرب إرنست أورتيل.

«منياتورست» مسك الختام

وحقق «منياتورست» لسعيد مصبح المهيري لقب الشوط السادس والختامي (مجموعة لونجين سبيريت) لمسافة 1700 متر بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي مسجلاً زمناً قدره 1.50.50 دقيقة وبفارق رقبة عن «نائب» لحمدان المنصوري بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وحقق المركز الثالث «وينجز أوف جولد» لـفريق «البيت متوحد» بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب إروين شاربي.

مسابقة الترشيحات

ومن جانب آخر، شهدت مسابقة الترشيحات عن بُعد والذي أطلقها مركز معلومات دبي لسباق الخيل إقبالاً كبيراً من محبي سباقات الخيول إذ شارك فيها 6 آلاف شخص.

ولم يتمكن أي شخص من ترشيح 6 خيول فائزة، فيما نجح شخص واحد من ترشيح 5 خيول فائزة وحصل على مبلغ 2300 درهم، وتمكن 15 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة وحصل كل واحد منهم على مبلغ 700 درهم، وفي باقي مسابقة نقاط الأشواط فاز 24 شخصاً وحصل كل واحد منهم على 300 درهم.

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