ختام مبهر لكأس الهالوين 2020.. الحبتور يحصد باكورة موسم البولو من بوابة مهرة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج فريق الحبتور بكأس "الهالوين" 2020 للبولو بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق مهرة وبخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف التي جرت على ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي قاد فيها محمد الحبتور فريقه ومعه نجله حبتور إلى فوز مستحق على فريق شقيقه الأكبر راشد الذي لم تسنح له ظروفه بالمشاركة في المباراة ليقود الفريق نجلاه طارق وخلف الحبتور.

فوز وتتويج

أبدى فريق الحبتور منذ البداية الرغبة في تحقيق الفوز وحصد كأس باكورة الموسم، منهيا الشوط الأول بتقدمه بهدفين نظيفين، وفي الشوط الثاني أحرز كل فريق هدفا واحدا، وفي الشوط الثالث يلعب الفريقين بحذر بالغ وينحصر اللعب وسط الملعب إلا أن نجم الحبتور تومي أرياتي يخطف هدف فريقه الرابع مع صافرة نهاية الشوط، وفي الشوط الرابع يضيف الحبتور هدفه الخامس الذي أثار حفيظة فريق مهرة ليتحرك بصورة لافتة، ويحرز هدفين تباعا لتنتهي النتيجة بخمسة أهداف للحبتور مقابل ثلاثة أهداف لمهرة.

وعقب الختام قام سعيد خالد مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق الحبتور البطل بكأس البطولة، كما قام بتوزيع الجوائز على الفرق الأربعة المشاركة.

هيسكث ثالثاً

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نجح فريق هيسكث انكورا في الخروج فائزا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف على فريق جرين جيتس بقيادة السعودي نور خضرا بعد أن تساوت الكفتان طول الأشواط الثلاثة الأولى بثلاثة أهداف لكل فريق 3/3 وسط تبادل التقدم، وفي الشوط الرابع ينشط فريق هيسكث بقيادة السعودي خالد العمار ويضيف هدفين لخطف الفوز والمركز الثالث بنتيجة 5/3.

بداية ناجحة

وقد أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور عن سعادته البالغة بالمستوى الطيب الذي قدمته الفرق الأربعة المشاركة في البطولة، مؤكداً أن هناك ثمانية فرق كان لديها الرغبة في المشاركة إلا أنه التزاما من اللجنة المنظمة بالإجراءات الاحترازية فضلت بالسماح بمشاركة اربعة فرق فقط، وسوف نتيح لها الفرصة بالمشاركة في البطولات المقبلة، وتوقع الحبتور أن يشهد الموسم الحالي قفزة نوعية في مستويات الفرق بما يسهم في تطوير اللعبة ومن ثم مستويات اللاعبين المواطنين.

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