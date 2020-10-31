ثنائية لخيول حمدان بن محمد في انطلاقة موسم «جبل علي»

المصدر: دبي – خالد المهيري

شهدت افتتاحية موسم سباق مضمار جبل علي والذي حمل اسم «البرشاء» برعاية إسطبلات «شادويل» وأذرعتها العالمية الكثير من القوة والإثارة، إذ حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثنائية عبر «وات إيه ميتال» بطل الشوط السادس، و«فراسربيرج» بطل الشوط الختامي.

كما ظفر «ميستري لاند» لمالكه بندر مويسان العتيبي بلقب الشوط الرابع الرئيسي، فيما تألق المدرب دووج واتسون الذي حقق ثلاثية خلال الأمسية.

وأقيم السباق وسط ظروف استثنائية وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ شهدت الأمسية تواجد المعنيين والمشاركين فقط بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

«جيرنسي» نجم الافتتاح

ظفر «جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية إسطبلات «شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.26.92 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام قام سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الأبطال.

«دارك ثندر» بطل الثاني

اقتنص «دارك ثندر» لمالكيه لورانس بيرك وجاري جوس بيتر بيرك لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية مزارع «شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً 1.28.65 دقيقة وبفارق نصف الطول عن «كينجدام أوف دبي» لـ «الكمدة للسباقات» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وحل ثالثاً «مسالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام قام سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الأبطال.

«ميستيك مون» يخطف الثالث

حقق «ميستيك مون» لمحمد خليفة البسطي لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية مزارع «ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.27.50 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «ريفلسكوب» لـ «إسطبلات هوت سكوت للسباقات ومايكل كوين» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «فنار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وفي الختام قام عبدالله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية بتتويج الأبطال.

«ميستري لاند» نجم الرئيسي

ظفر «ميستري لاند» لمالكه بندر مويسان العتيبي بلقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر برعاية إسطبلات «شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1.28.95 دقيقة وبفارق 8 أطوال عن «مقترب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي. وحل ثالثاً «بلو مارين» لـ «إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. وفي الختام قام عبدالله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية بتتويج الأبطال.

«دالتري» يظفر بالخامس

هلال

اقتنص «دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي لقب الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية مزارع «شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي مسجلاً زمناً قدره 1.13.98 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وفي الختام قام سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتتويج الأبطال.

«وات إيه ميتال» يقتنص السادس

ظفر «وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس لمسافة 1000 متر برعاية مزارع «ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.01.21 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد. وجاء ثالثاً «إمبلم سكاي» لـ «إسطبلات البيرق» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وفي الختام قام عبدالله الأنصاري عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية بتتويج الأبطال.

«فراسربيرج» مسك الختام

حقق «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1950 متراً برعاية إسطبلات «شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.01.55 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «مقدام» لمالكه مصعب مأمون سليمان المكي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل في المركز الثالث «كرينسبيل» لعبد العزيز خالد النوري بقيادة الفارس فابريس فايرون وإشراف المدرب إروين شاربي.

وفي الختام، قام مسعود محمد صالح عضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية بتتويج الأبطال.

5000

استقطبت مسابقة الترشيحات عن بُعد والتي أطلقها مركز معلومات دبي لسباق الخيل 5000 شخص، إذ لم يتمكن أي شخص من ترشيح 7 خيول فائزة أو6 . ونجح شخصان فقط في ترشيح 5 خيول فائزة وحصلوا على 1500 درهم، فيما تمكن 100 شخص من ترشيح 4 خيول فائزة وتم اختيار 35 شخصاً لينالوا مبلغ 500 درهم. وحصل 4 أشخاص على أعلى النقاط «38 نقطة» الخاصة بالشوطين الثالث والرابع، وتم اختيار 3 منهم إذ حصل الأول على 700 درهم والثاني والثالث حصلا على650 درهماً، وباقي نقاط الأشواط حصل 25 شخصاً عليها ونالوا 400 درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز