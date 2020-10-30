«جايدي البراق» يتصدر سباق زاخر بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تألق الجواد «جايدي البراق» للرحماني للسباقات، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة برناردو بينيرو، في أول سباقات العين بالموسم الجديد، وحقق الفوز بالمركز الأول بالشوط السابع على لقب زاخر للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) لمسافة 1000 متر بمشاركة 11 خيلاً تنافست على جوائز مالية 80 ألف درهم، وقطع الجواد الفائز المسافة في 1:04:52 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن أقرب ملاحقيه.

لأول مرة

كان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، دشن أول من أمس الموسم الجديد لسباقات الخيول بالدولة، وذلك بحضور محمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف وفيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، فيما غاب لأول مرة جمهور السباقات بسبب جائحة الفيروس المستجد.

«ايه إف نشرة»

استهل حفل الأمسية بسباق كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد، العالمي للخيول العربية الأصيلة، على مسافة 1400 متر للخيول المبتدئة ونجحت المهرة «ايه اف نشرة» لخالد خليفة النابودة، وقيادة تاج أوشي في تصدر السباق قاطعة المسافة في زمن قدره 1:36.10 دقيقة بفارق 2.5 طول عن صاحب المركز الثاني، وفي الشوط الثاني وعلى لقب القطارة للمبتدئة توج المهر «متقدم» للخيالة السلطانية العمانية، وقيادة شتبيان مازور، باللقب بعد أن حقق فوزاً مثيراً بفارق عنق عن منافسه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:35:20 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في سباقات المبتدئة بالشوط الثالث، حيث فاز المهر «حميم» لإسطبلات العجبان، وقيادة خوسيه سنتياجو، بالمركز الأول على لقب الهيلي قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:49:09 دقيقة بفارق 1.75 طول، وبالشوط الرابع وعلى الفئة نفسها من إنتاج الإمارات، حقق الجواد «إيه اف المميز»، لناصر عسكر، وقيادة ساندرو بايقا، الفوز بلقب المسعودي، بزمن قدره 1:50:69، وبفارق 0.5 عن صاحب المركز الثاني.

في الشوط الخامس وعلى لقب الخبيصي، لمسافة 1800 متر «تكافؤ» تسابقت 14 من الخيول العربية الأصيلة، وتصدرها الجواد «دليل دي كارير» لسيف بخيت المرر، وقيادة فرناندو جارا، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 2:04:79 دقيقة وبفارق 3.25 أطوال عن ملاحقه المباشر، فيما فاز الجواد «لا هموم» للقمة للسباقات، وقيادة رويستون فرنش، بلقب الجيمي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1000 متر، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 0:59:84 دقيقة بفارق 1:25 عن صاحب المركز الثاني.

انطلاقة مثالية

وعبّر فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، عن سعادته بالانطلاقة المثالية لموسم سباقات الخيول بالمضمار العيناوي، وقال: «نحن في مضمار العين بدأنا منذ وقت مبكر قبل بداية السباق في وضع الاحترازات والإجراءات الوقائية من أجل سلامة الجميع حسب توجيهات الجهات المختصة، وسعداء حالياً بأن يفتتح مضمار العين لأول مرة موسم سباقات الخيول بالدولة، ولكننا بالمقابل نشعر بالحزن لعدم وجود الجمهور، ونتمنى أن تزول هذه الجائحة ويعود عشاق السباقات إلى المضامير بإذن الله».

وأضاف: «بتوفيق من الله خلال خمس سنوات ارتفع عدد السباقات من خمسة إلى 14 سباقاً، وهذا إنجاز استثنائي، وما يدعو للفخر أن سباقات مضمار العين أصبحت تستحوذ على اهتمام جميع الملاك والمربين».

عودة

وأعرب محمد راشد الناصري، مدير نادي العين للفروسية والرماية والغولف، عن سعادته بعودة سباقات الخيول إلى المضمار وفقاً للتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، وقال: «سنعمل على أن نكون عند حسن ظن الجميع، من ملاك ومدربين وفرسان، ورغم غياب الجمهور لكننا نشعر بروحهم معنا، ونحن سعداء بالتأكيد كون المضمار العيناوي أول من بدأ السباقات بالموسم الجديد، وأتمنى أن يختتم السباق والجميع في أمن وسلامة، وأن يستمر التميز خلال السباقات المقبلة».

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